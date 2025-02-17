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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري والجونة بالشوط الأول

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة، بالتعادل السلبي، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة الجونة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود شبانة - عبدالله بكري- كريم الديب - سمير فكري - محمد المغربي - هشام بلحة  - عمرو جمعه - مورو ساليفو - شكري نجيب.

البدلاء: صبحي سليمان - مؤمن شريف - يوسف أسامة - عبد الغني محمد - أحمد الشيمي - فادي فريد - فان ديرك - محمود علاء - مصطفى إبراهيم.

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

فيما أعلن علاء عبد العال تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء على النحو التالي:

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري، فيتو
تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري، فيتو

مباراة الاتحاد السكندري أمام الجونة

ويسعى زعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف لاستعادة الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد غياب الانتصارات عن الفريق آخر 3 مباريات فضلا عن الهروب من صراع المراكز المتأخرة.

كما يرغب الجونة بقيادة علاء عبد العال الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على الإسماعيلي في الجولة الماضية وذلك من أجل تحسين مركزه في صراع الهبوط.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

 

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