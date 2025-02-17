هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحديث الشريف "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين"، يحمل معاني عظيمة تدل على فضل هذا الشهر الكريم.

ما المقصود بـ"تصفيد الشياطين في رمضان"

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن العلماء ذكروا عدة معانٍ لتصفيد الشياطين، منها أن الشياطين تُقيد وتُغل حقيقةً في هذا الشهر، أو أن المقصود هو منعها من إيذاء المؤمنين وإغوائهم كما تفعل في غيره من الشهور، كما قد يُفهم من الحديث أن الله عز وجل يحفظ المسلمين في رمضان من المعاصي أكثر مما يحفظهم في غيره، أو أن المقصود نوع معين من الشياطين، كالمردة ومسترق السمع، وليس جميع الشياطين.

وأشار المفتي السابق إلى أن وقوع المعاصي من بعض الناس في رمضان لا يعني أن الحديث غير صحيح، بل قد يكون ذلك بسبب ضعف التزام بعض الصائمين بشروط وآداب الصيام، أو نتيجة وساوس النفس وليس تأثير الشياطين، مشددا على ضرورة حرص المسلم على تجنب الذنوب في هذا الشهر المبارك، حتى لا ينقص من ثواب صيامه وأجره.

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