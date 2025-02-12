هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يمكن صيام رمضان بنية واحدة أول يوم صيام؟

هل يمكن صيام رمضان بنية واحدة



أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، البعض مثل الإمام أبي حنيفة يرى أن نية واحدة بنية عامة تكفي طوال شهر رمضان بمجرد رؤية الهلال، أي أنه يمكن أن يقول الشخص في أول يوم من رمضان: 'اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كله'، وبذلك تكفي هذه النية طوال الشهر.

وأضاف: "أما جمهور الفقهاء فيقولون إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بذاتها، وبالتالي يحتاج كل يوم إلى نية مخصصة، ومع ذلك، فإنه من السهل أن تظل نيتك مستمرة طوال الشهر من خلال نية خفية في قلبك بمجرد بدء الإفطار، فحينما تتسحر وتستعد للصوم، يكفي أن يكون لديك النية بأنك ستصوم غدًا، سواء تم تحديد ذلك لفظيًا أو مجردًا في قلبك".

حكم تجديد نية كل يوم في شهر رمضان

وأكد أنه لا حاجة للقلق بشأن تجديد النية يوميًا بشكل علني أو معقد، حيث يكفي أن يظل الشخص في قلبه الاستعداد لصوم اليوم التالي بمجرد انتهائه من الإفطار.

وتابع: "النية أمرها ميسر، سواء كنت تتبع مذهب الإمام أبي حنيفة أو جمهور الفقهاء، المهم هو إخلاص النية لله تعالى والحرص على صوم رمضان بكل إخلاص".

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