الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين منظمة خريجي الأزهر ودار الإفتاء

تعاون بين منظمة
تعاون بين منظمة خريجي الأزهر ودار الإفتاء

شهدت المُنظمة العالمية لخريجي الأزهر توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر باعتبارها كيانٍا يجمع الآلاف من خريجي الأزهر ويوثِّق العَلاقات معهم تأكيدًا على الدور العالمي للأزهر ومنهجيته الوسطية، ومثلها الدكتورعباس شومان رئيس مجلس إدارة المُنظمة -أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومثلها الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم.

توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة خريجي الأزهر ودار الإفتاء 
 

وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها، لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يُساعد على تحقيق مزيد من التعاون ودعم الجهود المُشتركة.

ويُشار إلى أن توقيع مذكرة التعاون جاء على هامش اجتماع مجلس إدارة المُنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة د. عباس شومان رئيس المنظمة_ أمين عام هيئة كبار العلماء، وبحضور كل من: أ.د/محمد الضويني وكيل الأزهر، أ.د/سلامة داود ـ رئيس جامعة الأزهر-نائب رئيس المنظمة، أ.د/نظير عيّاد ـ مفتي الجمهورية، وائل بخيت ـ نائب رئيس مجلس إدارة المُنظمة، أ.د/عبد الدايُم نُصير، مستشار فضيلة شيخ الأزهر- أمين عام المنظمة،  أ.د/إبراهيم الهُدهد رئيس جامعة الأزهر سابقًا- المستشار العلمي للمنظمة، أ.د/أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور نظير محمد عياد اللجنة الدينية بمجلس النواب هيئة كبار علماء الازهر دار الإفتاء علماء الازهر الشريف علماء الأزهر منظمة خريجى الأزهر مفتي جمهورية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يبحث مع حاكم «بورنو النيجيرية» دعم المجالات الدعوية والتعليمية بالولاية

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

انطلاق فعاليات ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة

بدء أعمال مؤتمر الدراسات الإنسانية والبحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، اليوم

الأكثر قراءة

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

منوعات

المزيد

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية