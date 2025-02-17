شهدت المُنظمة العالمية لخريجي الأزهر توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر باعتبارها كيانٍا يجمع الآلاف من خريجي الأزهر ويوثِّق العَلاقات معهم تأكيدًا على الدور العالمي للأزهر ومنهجيته الوسطية، ومثلها الدكتورعباس شومان رئيس مجلس إدارة المُنظمة -أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومثلها الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم.

توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة خريجي الأزهر ودار الإفتاء



وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها، لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يُساعد على تحقيق مزيد من التعاون ودعم الجهود المُشتركة.

ويُشار إلى أن توقيع مذكرة التعاون جاء على هامش اجتماع مجلس إدارة المُنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة د. عباس شومان رئيس المنظمة_ أمين عام هيئة كبار العلماء، وبحضور كل من: أ.د/محمد الضويني وكيل الأزهر، أ.د/سلامة داود ـ رئيس جامعة الأزهر-نائب رئيس المنظمة، أ.د/نظير عيّاد ـ مفتي الجمهورية، وائل بخيت ـ نائب رئيس مجلس إدارة المُنظمة، أ.د/عبد الدايُم نُصير، مستشار فضيلة شيخ الأزهر- أمين عام المنظمة، أ.د/إبراهيم الهُدهد رئيس جامعة الأزهر سابقًا- المستشار العلمي للمنظمة، أ.د/أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.