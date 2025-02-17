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شيخ الأزهر يبحث مع حاكم «بورنو النيجيرية» دعم المجالات الدعوية والتعليمية بالولاية

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل حاكم «ولاية بورنو النيجيرية»

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، باباجانا زولوم، حاكم «ولاية بورنو النيجيرية»، يرافقه وفدٌ من مسؤولي الولاية من خريجي الأزهر، وذلك لبحث سبل دعم الأزهر لأبناء وأئمة ولاية بورنو في المجالات الدعوية والتعليمية.  

الإمام الأكبر يؤكد حرص الأزهر على دعم المسلمين في نيجيريا

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على دعم المسلمين في نيجيريا؛ من خلال إرسال البعثات التعليمية والدعوية، واستقبال الطلاب النيجيريين للدراسة في أروقته، وتقديم المنح الدراسية لهم، خاصة طلاب نيجيريا، وأشار إلى أن الأزهر يحتضن أكثر من 5000 طالب نيجيري في مختلف المراحل التعليمية، ويوفِّر 55 منحة دراسية سنويًّا للطلاب النيجيريين، بالإضافة إلى إيفاد 12 مبعوثًا أزهريًّا إلى نيجيريا لنشر قيم الوسطية والاعتدال.  

حاكم «ولاية بورنو» يشيد بدور الإمام الأكبر في ترسيخ قيم التعايش بين الشعوب
 

من جانبه، أعرب  باباجانا زولوم عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بجهود فضيلته في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، والدور الرِّيادي الذي يضطلع به الأزهر في دعم التعليم ونشر الدعوة الإسلامية في نيجيريا، وأوضح أن ولاية بورنو تضم معهدًا أزهريًّا تأسس عام 1991، ويدرس به أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، مما أسهم في تعزيز الثقافة الإسلامية وترسيخ منهج الأزهر الوسطي في مختلف أنحاء الولاية.  

وأكَّد حاكم «ولاية بورنو» تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع الأزهر الشريف، وزيادة المنح الدراسيَّة المقدَّمة للطلاب النيجيريين، إلى جانب الاستفادة من برامج تدريب أئمَّة بورنو في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف والاستفادة من خبرات الأزهر في نشر قيم الوسطية وترسيخ مفاهيم التسامح بين مختلف مكونات المجتمع النيجيري.

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