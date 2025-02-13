محافظ الغربية يشارك في احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيد البدوى بطنطا

شارك اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، وذلك من رحاب مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا.

فضائل هذه الليلة المباركة

حضر الاحتفالية الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب كوكبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، الذين ألقوا كلمات تناولت فضائل هذه الليلة المباركة ودروس تحويل القبلة في ترسيخ قيم الطاعة والوحدة بين المسلمين.

تعزيز القيم الروحية

وشهدت الفعالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية تواكب أجواء المناسبة، فيما أكد محافظ الغربية على أهمية هذه المناسبات في تعزيز القيم الروحية، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى فضيلة الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها فضل ليلة النصف من شعبان وأهميتها في الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن”.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن هذه الليلة المباركة فرصة عظيمة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله، داعيًا الجميع إلى التسامح ونبذ الخلافات والتحلي بروح الأخوة، حتى يتقبل الله الأعمال الصالحة.

وعقب الكلمة، استمتع الحضور بوصلة من الابتهالات الدينية قدمها فضيلة الشيخ محمد جاد، الذي أبدع بصوته العذب في إنشاد المدائح النبوية والابتهالات التي حملت معاني الرجاء والابتهال إلى الله، مما أضفى أجواءً من الخشوع والتأمل بين الحضور.

وفي ختام الاحتفال، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن سعادته بمشاركة أهالي المحافظة هذه المناسبة العطرة، موجهًا التهنئة لهم بمناسبة ليلة النصف من شعبان، ومؤكدًا أن هذه الاحتفالات تعزز القيم الروحية وتحيي معاني المحبة والإخاء بين أبناء الوطن.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتجديد الخطاب الديني وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل، وهو ما يظهر في الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين السمحة ونبذ التطرف والغلو.

كما دعا المحافظ الجميع إلى استلهام العبر من هذه الليلة المباركة، والتمسك بقيم التسامح والتعاون والعمل من أجل رفعة الوطن، مشددًا على أن الغربية ستظل نموذجًا في التلاحم والتكاتف بين المواطنين والقيادات، بما يحقق التنمية والاستقرار.

شهد الاحتفال إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على حضور هذه المناسبة الدينية المميزة، حيث تبادل المحافظ الحديث معهم في أجواء ودية، واستمع إلى آرائهم وأمنياتهم للمرحلة المقبلة، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

واختُتم الاحتفال وسط دعوات من الحضور بأن يحفظ الله مصر، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بزفتى

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض “أهلًا رمضان” بمدينة زفتى، والمقام بشارع الجيش، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، أكد محافظ الغربية أن المعرض يأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن الغربية تشهد انتشارًا واسعًا لمعارض “أهلًا رمضان” في المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبرى السلاسل التجارية، لضمان بيع المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح محافظ الغربية أن المعرض يضم جميع السلع الأساسية من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز ومكرونة وبقوليات، بالإضافة إلى ياميش رمضان، بخصومات كبيرة، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع يوميًا توافر الكميات الكافية من السلع لضمان عدم حدوث أي نقص، مع فرض رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار.

كما محافظ الغربية على أهمية استمرار الحملات التموينية لمتابعة الأسواق ومنع أي احتكار للسلع أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات والأسعار المخفضة، مؤكدين أن هذه المعارض ساعدتهم على شراء احتياجاتهم الرمضانية بأسعار مناسبة بعيدًا عن جشع التجار.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في التوسع بإقامة مزيد من معارض “أهلًا رمضان” في كافة المراكز والقرى، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للجميع.

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