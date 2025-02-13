ننتظر رؤية خطة مصر، ضياء رشوان يوضح تصريح ملك الأردن

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تصريح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين "ننتظر رؤية خطة مصر"، بخصوص تهجير الفلسطينيين، في اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعني أن الأردن مَن ينتظر مصر -وحده- موضحًا، أن وسائل الإعلام العربية كلها تتحدث عن التصور المصري.

واقعة رؤية وخطة مصر بشأن غزة

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التصور المصري سيتم بمنتهى الدقة والمهنية والواقعية، فهناك كلام كثير قيل من الأمريكان يبتعد تمامًا عن الدقة، مثل احتياج قطاع غزة إلى 14 سنة لإزالة الركام و20 سنة للبناء، فالمبالغة الأمريكية في هذا السياق هدفها الوصول إلى فكرة ترامب".

ترامب يفصل بين الحل السياسي عن إعادة إعمار غزة

وتابع “رشوان”: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصل الحل السياسي عن إعادة إعمار غزة، وقال إن الإدارة الأمريكية ستحول غزة إلى ريفييرا.. ترامب ما اشتغلش على السياسة، ولكن مصر تقول إن أي شيء لن يتم في هذا السياق إلا بالحل السياسي وهو حل الدولتين".



وأكد ضياء رشوان، أن الوضع في غزة صعب للغاية، وبالتالي، يجب إعادة الإعمار في زمن يتراوح من 3 إلى 5 سنوات، مثلما تم إعمار برلين وباريس ولندن بعد الحرب العالمية الثانية التي بناها الأمريكان في إطار مشروع مارشال دون تفريغ أوروبا من أهلها.

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