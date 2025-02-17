السد القطري يخسر من باختاكور الأوزبكي 1/2 في دوري أبطال آسيا (صور)

خسر فريق السد القطري من نظيره باختاكور الأوزبكي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري 2024- 2025.

مباراة السد وباختاكور

وسجل رياسكوس هدف التقدم لفريق باختاكور في الدقيقة 18، ثم تعادل حسن الهيدروس للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 37، ليعود رياسكوس ويحرز هدف الفوز لفريق باختاكور في الدقيقة 56.

تشكيل السد لمواجهة باختاكور

وجاء تشكيل السد على النحو التالي:

سعد الشيب، علي سعد، حسن الهيدوس، عبدالله اليزيدي، بوعلام خوخي، كريستو جونزاليز، جويليرمي توريس، جيوفاني هينريك، يوسف عطال، عبدالصمد بوناسي، آدم وناس.

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