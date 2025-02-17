دعاوى جنائية ضد رئيس الأرجنتين لتسببه فى انهيار عملة بلاده

أقام عدد من المحامين في الأرجنتين دعاوى احتيال ضد رئيس البلاد خافيير ميلي، أمام المحكمة الجنائية اليوم الأحد، بسبب ترويجه لعملة مشفرة، وتسببه فى انهيار عملة بلاده المحلية.

دعوى قضائية ضد رئيس الأرجنتين بسب عملة ليبرا

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال أحد المحامين ممن شاركوا فى رفع الدعاوى القضائية، أن رئيس الأرجنتين خافير ميلي روج، لعملة مشفرة على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الأرجنتين، خافير ميلي، قد وضع يوم الجمعة الماضي، منشورا على منصة "إكس" بشأن عملة "ليبرا"، وهي عملة رقمية قال إنها تهدف إلى "تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تمويل الشركات الصغيرة والناشئة".

الرئيس الأرجنتينى يروج لعملة أقام عدد من المحامين في الأرجنتين دعاوى احتيال ضد رئيس البلاد خافيير ميلي، أمام المحكمة الجنائية اليوم الأحد، بسبب ترويجه لعملة مشفرة، وتسببه فى انهيار عملة بلاده المحلية.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال أحد المحامين ممن شاركوا فى رفع الدعوى القضائية، أن رئيس الأرجنتين خافير ميلي روج، لعملة مشفرة على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الأرجنتين، خافير ميلي، قد وضع يوم الجمعة الماضي، منشورا على منصة "إكس" بشأن عملة "ليبرا"، وهي عملة رقمية قال إنها تهدف إلى "تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تمويل الشركات الصغيرة والناشئة".

الرئيس الأرجنتينى يروج لعملة ليبرا الرقمية

وحذف الرئيس الأرجنتينى منشوره بعد بضع ساعات، فانهارت قيمة العملة، ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات لمستثمريها، بحسب ما ورد على موقع "ديكسسكرينر، الإلكتروني للشؤون المالية.

جدير بالذكر أن العملة المذكورة هي من تطوير شبكة "كي آي أيه بروتوكول" وهايدن ديفيس.

وحذف الرئيس الأرجنتينى منشوره بعد بضع ساعات، فانهارت قيمة العملة، ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات لمستثمريها، بحسب ما ورد على موقع "ديكسسكرينر، الإلكتروني للشؤون المالية.

جدير بالذكر أن العملة المذكورة هي من تطوير شبكة "كي آي أيه بروتوكول" وهايدن ديفيس.

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