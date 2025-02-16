تسبب في خسارة بلاده 4 مليارات دولار في 5 ساعات، مطالب بعزل الرئيس الأرجنتيني

أمر الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، بإجراء تحقيق لمكافحة الفساد في منشوره عن العملات المشفرة، والذي أثار انتقادات حادة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، ما تسبب في مطالبة حزب "الاتحاد من أجل الوطن" بعزل رئيس البلاد.

وقال حزب "الاتحاد من أجل الوطن" في بيان: “تورط ميلي في جريمة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة أمر خطير للغاية. هذه فضيحة غير مسبوقة”.

وأوضح الحزب أن “كتلة النواب قررت تقديم مقترح لعزل الرئيس”.

وفي بيان للخدمة الصحفية لرئيس الدولة: “أصدر الرئيس توجيهات إلى هيئة مكافحة الفساد بالتدخل وتحديد ما إذا كان هناك أي سوء سلوك من جانب أي عضو في الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه”.

الإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجموعة مكونة من خبراء في الأصول المشفرة والتمويل ومكافحة غسيل الأموال تحت إدارة الرئيس، والتي ستجمع كل المعلومات لبدء تحقيق عاجل في إطلاق العملة المشفرة، التي نشرها الرئيس.

وفي وقت سابق، نشر ميلي معلومات عن إحدى العملات المشفرة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، والتي أدت إلى ارتفاع قيمتها، قبل أن تنخفض لاحقًا.

وأثار المنشور انتقادات للرئيس، لأنه، كما تشير صحيفة “باجينا 12”، قرر كثيرون الاستثمار في العملات الأجنبية فخسروا أموالهم.

وبعد ذلك قام مايلي بحذف المنشور، قائلًا إنه كان يدعم مشروعًا خاصًا ولم يكن على دراية بتفاصيل المشروع واصفًا منفذي العملية بـ "الجرذان القذرة"، وبالتالي قرر عدم الاستمرار في نشر المعلومات عنه. قالت المعارضة الأرجنتينية إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن خافيير مايلي روج لعملة مشفرة، قبيل أن تخسر 4.4 مليار دولار من قيمتها في 5 ساعات.

وشارك خافيير مايلي عملة مشفرة تُدعى “$LIBRA” على حسابه في منصة “إكس”، زاعمًا أنها مشروع خاص لدعم الاقتصاد الأرجنتيني، وعقب ذلك شهدت العملة المشفرة انهيارًا سريعًا، حيث خسرت 4.4 مليار دولار من قيمتها في 5 ساعات فقط.

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