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طلاب الدقهلية يحققون مراكز متقدمة في مسابقة المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

حصد طلاب تعليم الدقهلية المراكز الأولى في مسابقة المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت والتي أقيمت في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسيف مصر وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز التعليمي بمحافظة الدقهلية وتحت شعار تعليم مبدع.. وطلاب متميزون.

وجاءت هذه المسابقة تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبتوجيهات ودعم من المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي قدم التهنئة للطلاب الفائزين في برنامج حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب.

وكانت نتائج المسابقة كالتالي:  
وفازت الطالبة فريال الحسين إبراهيم - بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال البوستر (دمج) من إدارة منية النصر التعليمية
وفاز الطالب عمر محمد كمال - بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال الفيديو من إدارة بلقاس التعليمية

هذا الإنجاز يُعبر عن الجهود الكبيرة التي تبذلها مدارس الدقهلية في تنمية مهارات الطلاب الإبداعية والتقنية ورفع مستوى الوعي لديهم حول قضايا المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت

وتقدم وكيل تعليم الدقهلية بالتهاني  للطلاب المتفوقين ونشكر كل من ساهم في دعمهم وتحقيق هذا الإنجاز متمنين لهم دوام التميز والنجاح في المستقبل.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم بالدقهلية السادس من أكتوبر بمحافظة الدقهلية المواطنة الرقمية المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر على مستوى الجمهورية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم و وزير التربية والتعليم والتعليم وكيل اول وزارة التربية والتعليم

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