العوامل الرئيسية التي دفعت الذهب لكسر مستوى 2800 دولار

ارتفع الذهب إلى ما يزيد عن 2800 دولار للأونصة لأول مرة يوم الجمعة (31 يناير)، مدفوعًا بالمخاوف المتصاعدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية، كما كان هذا الارتفاع مدفوعًا أيضًا بالطلب المتجدد على الملاذ الآمن في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" العدوانية بفرض تعريفات جمركية تستهدف كندا والمكسيك والصين، وقد أدى هذا التوتر الجيوسياسي المتزايد إلى تضخيم المخاوف من تعطل تدفقات التجارة العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأمان النسبي للذهب.

يشير المحللين إلى أن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وقد أدى هذا الغموض، إلى جانب الإشارات المختلطة من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب، إلى خلق ظروف متقلبة دعمة للذهب.

سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تقلبات السوق

لقد أثر نهج البنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه أسعار الفائدة بشكل أكبر على مسار الذهب، وعلى الرغم من دفع ترامب لخفض أسعار الفائدة إلا أن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أشار إلى عدم وجود خطط فورية لخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى الإنفاق الاستهلاكي المرن وارتفاع الأسعار، وقد أضاف هذا الاختلاف في السياسة إلى قلق المستثمرين، مما أبقى على الذهب في طلب مرتفع.

علاوة على ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكي إشارات مختلطة، حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في الربع الرابع من عام 2024 بأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنحو 2.7%، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي قويًا، يشير هذا التناقض إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة مما يدعم الدولار ولكنه يحد من ارتفاع سعر تداول الذهب في الأمد القريب.

هل من الجيد الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي؟

كانت أسعار الذهب في ارتفاع مستمر حيث سجل مؤخرًا أعلى مستوياتها القياسية، ومع هذه المكاسب قد يتساءل المستثمرون عما إذا كان استثمارًا جيدًا في الوقت الحالي.

تزامن جزء كبير من زخم الأسعار الصاعدة مع المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب تجارية شاملة، ويتنافس الذهب مع سندات الخزانة باعتباره استثمارًا آمنًا، ولكن على عكس الديون الحكومية، لا يدفع المعدن الثمين أي فائدة، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تزداد جاذبية الذهب لأن تكلفته البديلة تنخفض.

مع ارتفاع أسعار الذهب قد تتساءل عما إذا كان لا يزال استثمارًا جيدًا، ولكن بعد كل شيء لقد كان المعدن اللامع مرادفًا للثروة لآلاف السنين، يمكن استخدامه في استراتيجيات استثمارية مختلفة، على سبيل المثال: حماية رأس المال وكأصل آمن وتحوط ضد التضخم أو ببساطة كأداة للتنويع.

يقول الخبراء إن السلع الأساسية بشكل عام يجب أن تشكل حوالي 5% من المحفظة لأنها يمكن أن تساعد في تنويع حيازاتك وتوفير وسادة ضد التضخم، هذه العوامل صحيحة بالنسبة للذهب على وجه الخصوص لأنه يميل إلى التصرف بشكل مختلف عن الأسهم والسندات والعملات، في الوقت نفسه، فهو متقلب أيضًا لذلك قد ترغب في الاحتفاظ بحيازات الذهب أقل من 5% إذا كنت تحتفظ بسلع أخرى.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الاستثمار في الذهب يجب أن يُنظر إليه على أنه لعبة للاحتفاظ بما لديك بالفعل بدلًا من كونه وسيلة لكسب المال، ما لم تكن متداولًا يوميًا يتمتع بتحمل مخاطر عالية.

طرق الاستثمار في الذهب

يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في شراء الذهب المادي أن يلجأوا إلى تجار السبائك عبر الإنترنت، ومحلات الرهن، وبعض البنوك والأفراد.

غالبًا ما يُطلق على الذهب المادي اسم سبائك وهو مصطلح يشمل السبائك والعملات المعدنية والقطع الدائرية ولكن ليس المجوهرات، القطع الدائرية عبارة عن قطع معدنية تشبه العملات المعدنية تصنعها دور سك خاصة ولا قيمة لها كعملة.

يمكنك شراء سبائك بأحجام مختلفة عديدة، ولكن بشكل عام كلما كانت أكبر كلما كان هامش الربح أقل، أكبر سبائك الذهب المنتجة تجاريًا بوزن 400 أونصة لكل منها، وهي الأرخص لأنك تشتري الذهب بكميات كبيرة، وكل عملية شراء للذهب المادي تنطوي على رسوم كبيرة إلى حد ما، وينطبق نفس الشيء على بيعه.

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي يستثمر بها الناس في الذهب في أسهم الشركات التي تستخرجه مثل أكبر منتج للذهب في العالم وهي شركة نيومونت كورب أو ثاني أكبر شركة تعدين للذهب وهي باريك جولد كورب.

في سياق الاتجاه المتزايد للذهب، يمكن لمثل هذه الشركات أن تقدم عائدات أكبر من صناديق الاستثمار المتداولة، لكنها تحمل مخاطر إضافية بما في ذلك المخاطر الوطنية والتنظيمية.

في حين تتأثر أسعار أسهم شركات التعدين بالتأكيد بالصعود والهبوط في أسعار الذهب، فإنها تخضع أيضًا لعوامل أخرى مثل قرارات الإدارة السيئة أو الاضطرابات الاجتماعية في العديد من الدول التي تعمل فيها.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تسمح للمستثمرين بحمل شركات تعدين متعددة تحت رمز تداول واحد، توفر هذه الصناديق تنويعًا فوريًا للشركات وتوفر للمستثمرين المال مقارنة بشراء جميع الأسهم بشكل فردي.

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب مثل SPDR Gold Shares (GLD) مزيجًا بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في الذهب المادي، يتم تداول هذه الصناديق في البورصة مثل أي صندوق استثمار متداول آخر، ولكن بدلًا من امتلاك الأسهم فهي مدعومة بالسبائك المحفوظة في الخزائن، وبسبب ذلك، فإنها تتبع سعر الذهب الفوري بشكل أكثر دقة من الأسهم.

يمكن للمستثمرين أيضًا النظر في العقود الآجلة والخيارات للذهب، لكنها ليست استثمارات يمكنك ببساطة تحديدها ونسيانها، إنها تتطلب صيانة مستمرة وفهمًا للهامش وعقود التجديد، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليك الحصول على إذن خاص من الوسيط الخاص بك لتداولها، إن استراتيجيات العقود الآجلة مناسبة للمستثمرين الأكثر خبرة، ولكي ينجحوا في هذه الاستراتيجية يجب عليهم أن يفهموا كيفية التحوط من المخاطر وبناء الاستراتيجيات.

أهم الأسباب للاستثمار في الذهب

الذهب هو المال

لا يستخدم الذهب كعملة في الوقت الحالي، لكن دوره كمال يجعله متفوقًا على أى عملة، فى الواقع، لقد كان الذهب مالًا لفترة أطول مقارنة بأى عملة فى التاريخ، كما أنه كان مخزن للقيمة لمدة 3000 عام على الأقل، في حين أن واحدة من أطول العملات فى التاريخ هي الجنيه الإسترليني البريطاني الذي يبلغ عمرها حوالي 1200عام.

أحد الوعود الحاسمة للنقد هو أنه يعمل كمخزن طويل الاجل للقيمة، وعلى ما يبدو أن الذهب يفي بهذا الوعد بشكل أفضل مقارنة بأي عملة، انظر إلى مقدار القوة الشرائية التي فقدت جميع العملات الحكومية الرئيسية مقارنة بالذهب.

تعمل الاستثمارات في الذهب كتحوط ضد التضخم

إن التحوط من التضخم يعد الدافع الاساسي الذي يقف وراء الاستثمار فى الذهب، ويعمل المعدن الأصفر كتحوط ضد التضخم في الأمد البعيد، فعند ارتفاع التضخم تتراجع قيمة العملة النقدية، وعلي المدي الطويل، انخفضت قيمة جميع العملات الرئيسية تقريبًا مقارنة بالمعدن الأصفر، ولكن أسعاره تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية وتضاعفت أربع مرات في عقد من الزمان.

على نحو مماثل، كان العائد السنوي للذهب على مدى عشر سنوات أعلى بكثير من عائد التضخم. وهذا يعني أن الذهب أعطى الأفراد معدل عائد حقيقي.

الذهب أصل ملموس

الذهب يعتبر أحد الأصول الملموسة القليلة، وبالتالي، فإنه يخلق شعورًا بالأمان لدي المستثمرين، وتعد عملية شراء الذهب أسهل بكثير عند المقارنة بعمليات شراء أصول أخري ملموسة مثل العقارات، وفي حين أن الأصول الرقمية المخزنة معرضة للاختراق وغير ذلك من سوء الاستخدام، فإن المعدن الأصفر خالٍ من مثل هذه المخاوف، ومع ذلك، فإنه يأتي مع مخاطره الخاصة، لذا كن حذرًا منها.

الذهب لديه سيولة عالية

الذهب مثالي أيضًا لأنه سهل البيع ويمكن حمله في أي مكان تذهب إليه، فهو سائل للغاية، إن أي تاجر مجوهرات فى العالم تقريبًا سوف يتعرف على الذهب ويشتريه منك، يمكن أيضًا بيعه إلى متجر العملات المحلى أو تاجر عبر الإنترنت، ويمكن دائمًا بيعه نقدًا أو مقايضته بالسلع.

إن العملية غالبًا ما تكون أسرع من بيع الأسهم في حساب الوساطة الخاص بك، التي عادةً ما تستغرق ثلاث أيام عمل للتسوية قبل أن يتم تحويل النقود إلى حسابك المصرفي أو إرسال شيك بالبريد.

وقد يستغرق بيع المقتنيات الأخرى مثل الأعمال الفنية وقتًا أطول، ويكون لها قاعدة عملاء أصغر ومن المحتمل أن تستلزم عمولة كبيرة، ولكن مع الذهب يمكنك الحصول على النقود أو السلع في متناول اليد على الفور دون أي عقبات.

تعني هذه السيولة أنه يمكنك اصطحاب الذهب معك حرفيًا إلى أي مكان في العالم، وإذا كنت غير مرتاح لعبور الحدود معه، فيمكنك شراء الذهب الذي يمكنك نقله.

لا يحتاج الذهب أى مهارات متخصصة لمعرفته

لا يتطلب الاستثمار فى الذهب مهارات خاصة أو تدريبات معينة أو معدات مطلوبة من أجل شراء أو التعرف علي الذهب.

لا يحتاج الذهب أي مهارات متخصصة، على عكس الأسهم والسندات والعملات المشفرة والعقارات، من بين الاستثمارات الأخرى، بصفتك مستثمرًا، كل ما عليك فعله هو ببساطة شراء وتخزين الذهب، لا توجد أيضًا مخططات مملة لمقارنتها طوال اليوم أو روبوتات تداول تثق بها في استثماراتك، فشراء الذهب بسيط نسبيًا.

يمكن أن يكون الذهب هو المنقذ

تتمثل إحدى أقوي مزايا الذهب في أنه يمكنه حماية استثماراتك وحتى مستوى معيشتك، فخلال الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية أو النقدية يمكن أن يتحول الذهب من أصل دفاعي إلى أصل ربح هجومي وذلك اعتمادًا علي طبيعة الأزمة، يستخدم العديد من المستثمرين الذهب في أوقات الضائقة المالية، كما تبيع الأسر أو ترهن المعدن الثمين في أوقات الضائقة المالية، فهو ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

الذهب أصل جيد لتنويع المحفظة الاستثمارية

يري بعض خبراء الاقتصاد أن الذهب يشكل تنويعًا فعالًا للمحفظة الاستثمارية بسبب ارتباطه المنخفض إلى السلبي بجميع فئات الأصول الرئيسية الأخرى، ومع ذلك، يقترح البعض أن هناك أدلة تشير إلى أنه عندما تكون الأسهم تحت الضغط، أو بعبارة أخرى، عندما تنخفض قيمة الأسهم بسرعة يمكن أن يحدث ارتباط عكسي بين الذهب والأسهم.

يحمي الذهب المحفظة الاستثمارية من التقلبات لأن العوامل سواء على الجبهتين الاقتصادية الكلية أو الجزئية التي تؤثر على عائدات معظم فئات الأصول لا تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، بالنسبة لمستوى معين من العائدات من المحفظة يمكن تقليل المخاطر أو التقلبات بإضافة الذهب إليها.

يمكن تحقيق الحد من المخاطر وخلق الثروة من خلال الاستثمار في الذهب

يوفر الذهب كاستثمار فوائد مزدوجة تتمثل في الحد من المخاطر وخلق الثروة، حتى لو لم تكن هناك أزمة اقتصادية أو توترات جيوسياسية، لا يزال المعدن الثمين قادرًا على تقديم عوائد لائقة في الأمد البعيد.

لقد أثبت الذهب سجله السابق ذلك بالفعل، في حالة حدوث صدمة اقتصادية أو سياسية، يوفر الذهب كاستثمار التحوط الاستثماري المثالي ضد خسائر رأس المال من الأسهم.

الذهب كاستثمار يمتص أي توتر أو تآكل في قيمة عملة الدولة

في حالة تعرض العملة المحلية لأي انخفاض كبير بسبب عوامل الاقتصاد الكلي، يوفر الذهب للمستثمرين وسادة.

إن صفات الذهب تجعله أحد أكثر المعادن المرغوبة في العالم وهدية شعبية في شكل مجوهرات، يؤدي انخفاض الاستثمار الورقي إلى ارتفاع سعر الذهب، وبالتالي فإن الذهب هو الاستثمار المثالي إذا كنت ترغب في تنويع محفظتك.

على المدى القصير، قد تكون أسعار الذهب متقلبة لكنه يحافظ على قيمته على المدى الطويل، إذا كنت تخطط للاستثمار في الذهب فتأكد من أنه على المدى الطويل يستحق النظر فيه.

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