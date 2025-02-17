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رياضة

بمشاركة بن شرقي ومعلول، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك (صور)

مران الأهلي
مران الأهلي

الدوري المصري، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

 

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كلا من: أشرف بن شرقي وعلى معلول. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة


ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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