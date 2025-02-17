مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبدالحكيم عصمت السادات، لاتخاذ اجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضده وعددها 3 قضايا.

و استعرض النائب عصام هلال وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول طلب رفع الحصانة، وقال:«أن النائب أكد أمام اللجنة التشريعية أنه قام بسداد الشيكات الثلاثة المتعلقين بالثلاث قضايا، والمبالغ المستحقة لديه بالكامل. هذا يكشف أن الشاكين تعمدوا الكيد بالنائب وتعطيله عن اداء عمله النيابي».

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بالمجلس، وذلك لدراستهم وإعداد تقرير بشأنهم وعرضه على المجلس.

مناقشة أزمة المصانع المتعثرة

وتضمنت الطلبات، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

مناقشة التحول إلى السيارات الكهربائية

كما تضمنت طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

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