هل تضع الدولة يدها على المصانع المتوقفة والمتعثرة؟، رد حاسم لـ كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس الوزراء، إن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل، أما عدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 بإجمالي 11500 مصنع متعثر ومتوقف.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل: "المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو المتعثر سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة ومش هناخدها من أصحابها، ولكننا عايزينها ترجع تعمل تاني بقوة".