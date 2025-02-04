رئيس الشيوخ: استقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري

استقبل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، والوفد المرافق له.

رئيس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية مع اليمن

في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ، بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، متمنيا أن تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.

أهمية أمن واستقرار اليمن بالنسبة لمصر

وشدد رئيس الشيوخ، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

مكانة اليمن لدى المصريين

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن مكانة اليمن كبيرة في قلوب المصريين قيادة وشعبًا وهو ما يشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما حرص مصر على أمن وسلامة اليمن ودعمه في كل ما يحاك ضده من محاولات عدم استقراره.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن أمنيته في أن تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين أملا في تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الشورى اليمني، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، فضلًا عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لاسيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.

تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشيوخ ونظيره اليمني

وأكد رئيس مجلس الشورى اليمني، على تطلعه في تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشيوخ المصري، ونظيره اليمني في أسرع وقت، للاستفادة من خبرات وتجربة مجلس الشيوخ المصري الذي يضم العديد من الكفاءات القامات في مختلف المجالات.



وأكد إيمان اليمن الدائم بدور مصر الإقليمي والدولي في حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة، مؤكدًا أن استقرار مصر وقوتها تصب دائمًا في صالح كافة الدول العربية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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