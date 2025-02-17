استمرار فعاليات القافلة الخدمية لقرية الستمائة بالبحيرة لليوم الثالث (صور)

تواصل محافظة البحيرة بالتعاون مع مركز ومدينة حوش عيسى تنفيذ فعاليات أكبر قافلة خدمية في المحافظة، بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى، وسط إقبال كبير من الأهالي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

قافلة خدمية بقرية الستمائة بالبحيرة، فيتو

قافلة خدمية بقرية الستمائة بالبحيرة، فيتو

رياضة البحيرة تنظم ورشة تدريبية ضمن قافلة قرية الستمائة

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، اليوم ورش تدريبية لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك بمركز شباب حوش عيسى، ضمن فعاليات القافلة التي ٱنطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل.

ويهدف التدريب إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال إعداد السيرة الذاتية بشكل إحترافي وتنمية مهارات التواصل خلال المقابلات الشخصية والتعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن الإهتمام بالشباب وتمكينهم إقتصاديًا هو أحد المحاور الأساسية للقافلة، مشيرةً إلى أن إقامة هذا التدريب يأتي في إطار الإستعداد للملتقى التوظيفي المقرر عقده يوم الخميس المقبل، والذي يوفر أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين.

كما دعت المحافظ الشباب إلى الحرص على حضور التدريب والإستفادة منه، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لتأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

قافلة خدمية بقرية الستمائة بالبحيرة، فيتو

قافلة خدمية بقرية الستمائة بالبحيرة، فيتو

وتعد القافلة الخدمية التي ٱنطلقت بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى، بالتعاون بين المحافظة أكبر قافلة خدمية في تاريخ المحافظة.

توفير عدة خدمات صحية وتعليمية واجتماعية ضمن قافلة الستمائة

وتهدف القافلة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتستمر فعاليات القافلة حتى يوم الخميس القادم، ٢٠ فبراير، مع إستمرار تقديم كافة الخدمات بشكل مجاني للأهالي، في إطار حرص محافظة البحيرة على الوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر إحتياجًا، لدعم جهود التنمية بالمحافظة.

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