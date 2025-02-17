علاقة النظام الغذائي بالسرطان، وما هي الأطعمة المناسبة للمرضى؟

السرطان هو مجموعة من الأمراض المعقدة التي يمكن أن يكون لها أسباب عديدة، من الوراثة إلى التعرض للسموم، وقد يلعب النظام الغذائي للشخص أيضًا دورًا في ما إذا كان يصاب بأنواع معينة من السرطان.

يذكر الباحثون أن ما يقرب من 20٪ من جميع أنواع السرطان في لها ارتباطات بالوزن الزائد أو الخمول البدني أو سوء التغذية أو الإفراط في تناول الكحول، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

لم تثبت الدراسات وجود رابط قوي بين نظام غذائي معين وما إذا كان قد يزيد أو يقلل من فرصة إصابة الشخص بالسرطان.

قد يكون من الصعب العثور على روابط مباشرة بين خطر الإصابة بالسرطان وأطعمة معينة لأن الناس يأكلون مجموعة واسعة من الأطعمة ويطبخونها ويجهزونها بطرق متنوعة.

ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يغير من خطر الإصابة بالسرطان لدى الشخص، تشمل هذه الأطعمة:

الأطعمة المصنعة

خلصت الدراسات إلى وجود رابط بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة كبيرة - أكثر من 10٪ - في الإصابة ببعض أنواع السرطان.

نظر المؤلفون في استهلاك الأطعمة المصنعة بدرجة عالية، بما في ذلك:

الخبز والكعك المعلب

الوجبات الخفيفة الحلوة أو المالحة المعلبة

المشروبات الغازية

المشروبات السكرية

منتجات اللحوم المصنعة، مثل كرات اللحم المعلبة أو الهوت دوج

الحساء الفوري

الوجبات الجاهزة

منتجات الأغذية المصنوعة في الغالب من السكر والزيوت والدهون

منتجات الأغذية التي تحتوي على زيوت مهدرجة ونشويات معدلة ومعزولات بروتينية

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

قد تزيد بعض اللحوم من خطر إصابة الشخص بالسرطان.

وأكد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة قد يسبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المثانة.

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن تناول أي كمية من اللحوم المصنعة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم.

وتشمل اللحوم المصنعة:

شرائح الديك الرومي

الهوت دوج

أنواع أخرى من اللحوم المصنعة

وجدت الأبحاث أن تناول أكثر من ثلاث حصص، من اللحوم الحمراء أسبوعيًا، يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم، أو السرطان الذي يصيب القولون أو المستقيم.

الكحول

هناك أدلة قوية على أن شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان في مناطق معينة من الجسم، بما في ذلك:

الفم

البلعوم (الحلق)

الحنجرة (صندوق الصوت)

الكبد

المريء

الثدي

القولون والمستقيم

على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون على وجه التحديد سبب زيادة الكحول لخطر الإصابة بالسرطان، فقد يكون ذلك بسبب المواد الكيميائية الموجودة في الكحول والتي تتلف الحمض النووي أو تضعف قدرة الجسم على معالجة وامتصاص العناصر الغذائية.

يذكر المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) أن استهلاك الكحول قد يكون أكثر ضررًا إذا كان الشخص يدخن السجائر أيضًا، ويوصون بعدم شرب الكحوليات على الإطلاق.

زيادة الوزن

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وقد تزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يعتقد الخبراء أن الوزن الزائد قد يسبب بعض أنواع السرطان للأسباب التالية:

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى رفع مستويات الأنسولين وعامل نمو الأنسولين 1 (IGF-1).

يمكن أن تؤدي السمنة إلى التهاب مزمن في الجسم.

تزيد كميات الدهون العالية في الجسم من مستويات هرمون الاستروجين في الخلايا.

قد تغير الخلايا الدهنية عمليات الجسم المرتبطة بنمو السرطان.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من السرطان:

سرطان الثدي

سرطان القولون والمستقيم

سرطان بطانة الرحم

سرطان المريء

سرطان المرارة

سرطان الكلى

سرطان البنكرياس

سرطان البروستات

سرطان عنق الرحم

سرطان المبيض

الأطعمة المحتملة لمكافحة السرطان

إن أقوى دليل على الوقاية من السرطان موجود في النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات، على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون الأسباب الدقيقة لهذا التأثير، إلا أنهم يتوقعون أن العناصر الغذائية النباتية الموجودة في هذه الأطعمة النباتية قد تساعد في الآتي:

تنظيم الهرمونات، مثل هرمون الاستروجين، الذي يمكن أن يؤدي إلى بعض أنواع السرطان

إبطاء نمو الخلايا السرطانية

منع الالتهاب، الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان وأمراض أخرى

تجنب الضرر الناجم عن المؤكسدات، التي تغير الحمض النووي للجسم

لا يمكن للتغييرات الغذائية منع جميع أنواع السرطان، ولكن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد في منع أنواع معينة من السرطان.

يوصي المعهد الأمريكي لأبحاث التغذية بما يلي:

التوت

التفاح

الفاصوليا والبازلاء

التوت الأسود

التوت الأزرق

الجزر

الكرز

الفلفل الحار

القهوة

التوت البري

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، مثل السبانخ والكرنب والجرجير السويسري

بذور الكتان المطحونة بدلًا من البذور الكاملة لامتصاص أفضل

الثوم

الجريب فروت

العنب

التوت الأحمر

الشاي

الجوز

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والشعير والدخن والخبز القرع الشتوي

الألياف ضرورية للهضم الصحي وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الأنظمة الغذائية لمرضى السرطان

لا يوجد نظام غذائي محدد لمرضى السرطان، وكل شخص مختلف، ونوع السرطان وخطة العلاج الخاصة به فريدة من نوعها.

يفقد بعض الأشخاص الوزن أثناء علاج السرطان ويحتاجون إلى سعرات حرارية إضافية، وقد يرغب أشخاص آخرون في محاولة إنقاص الوزن لتحقيق صحة أفضل أثناء العلاج.

قد تتسبب بعض علاجات السرطان في شعور الأشخاص بالغثيان أو التعرض لآثار جانبية أخرى، لذا قد يحتاجون إلى تعديل نظامهم الغذائي للعثور على الأطعمة التي لا تسبب اضطرابًا في المعدة.

ومع ذلك، توصي الجمعية الأمريكية للسرطان بهذه الإرشادات للأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان:

جرب الأطعمة النباتية بدلًا من اللحوم عدة مرات في الأسبوع.

احرص على تناول 2½ كوب من الفواكه والخضروات الملونة يوميًا.

قلل من الأطعمة الحيوانية عالية الدهون، مثل اللحوم المصنعة والحمراء.

حد من الأطعمة المدخنة أو المملحة أو المخللة.

حاول تناول الكثير من الوجبات الخفيفة المغذية الغنية بالبروتين، بما في ذلك الجبن والزبادي والمكسرات والحبوب الكاملة والفاصوليا والحساء.

إذا كان الشخص يحتاج إلى سعرات حرارية إضافية، ففكر في تناول مشروبات ومكملات غذائية بديلة للوجبات.

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