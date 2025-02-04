في اليوم العالمي للسرطان، فنانون رحلوا عن الحياة بسبب المرض الخبيث

يُعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التي تواجهها البشرية، ويصادف اليوم ٤ فبراير اليوم العالمي للسرطان، وهو حدث عالمي يدعو إليه وينظمه الاتحاد الدولي لمكافحة هذا المرض والتحذير من أسبابه..التقرير التالي يتضمن أسماء بعض الفنانين الذين أنهى السرطان حياتهم.

هالة فؤاد

كانت زوجة الفنان الراحل أحمد زكي، ووالدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من أبرز الفنانات اللاتي رحلن عن الحياة بسبب هذا المرض، حيث توفيت في 10 مايو 1993 عن عمر يناهز 35 عاما بعد معاناة مع سرطان الثدي.

الفنان أحمد زكي

يعتبر أحمد زكي واحدًا من أعظم الممثلين في تاريخ الفن في مصر والوطن العربي، بما قدمه من أدوار خالدة لن تنسى، ولقد رحل الفنان أحمد زكي في عام 2005 بعد معركة طويلة مع سرطان الرئة، ولأنه كان عاشقا للفن فقد أصر رغم مرضه على استكمال تصوير آخر أفلامه “حليم”.

الفنان نور الشريف

عانى الفنان نور الشريف من مرض سرطان الرئة، وكانت بداية اكتشاف المرض حينما كان يعانى من مشكلات في قدمه، فسافر إلى لندن لإجراء عملية صغيرة في القدم، وبينما كان يخضع لبعض التحاليل، اكتشف المقربون منه أمر إصابته بسرطان الرئة، ولكن أسرته فضلت ألا تُخبره بحقيقة مرضه، حتى رحل عن دنيانا في 2015 تاركا وراءه إرث فني جعله واحدًا من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية.

فاروق الفيشاوي

أصيب الفنان فاروق الفيشاوي بسرطان الكبد، وعانى منه فترة وكان الراحل يواجه المرض بكل شجاعة وإيمان، وقبل الرحيل أصيب بغيبوبة كبدية أدت لوفاته في 2019، تاركا إرثًا فنيًا كبيرًا.

زكي فطين عبد الوهاب

واجه المخرج والممثل زكي فطين عبد الوهاب سرطان المخ بشجاعة، ففي عام 2019 أعلن الراحل بمرض السرطان، وأعلن شفاءه منه بعد نحو ستة أشهر.

ثم عاد وأعلن من جديد إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وفي مارس عام 2022 رحل زكي فطين عبد الوهاب عن دنيانا بعد صراع مع المرض الخبيث.

ميرنا المهندس

رحلت الفنانة الشابة ميرنا المهندس عن عالمنا عن عمر ناهز 39 عاما في يوم 5 أغسطس من عام 2015، وذلك بعد معاناة مع سرطان القولون بعدما عاشت صراعا طويلا مع المرض.

عادل الفار

رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض حيث تعرض خلال الأيام الأخيرة من عمره إلى غيبوبة كبدية بسبب الإصابة بسرطان الكبد وقضى ما يقرب من شهر داخل الرعاية المركزة.

وعادل الفار يعد واحدا من أشهر المونولوجستات في مصر، وقدم العديد من الألبومات، وشارك في أكثر من فيلم سينمائي.

بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.

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