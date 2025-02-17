الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الليجا

برشلونة
برشلونة

 كشف هانز فليك، مدرب برشلونة، عن مفاجأة في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة رايو فاليكانو، اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة 24 بالدوري الإسباني. 

وقرر فليك إعادة آنسو فاتي مهاجم الفريق مجددا للقائمة، بعدما أخرجه من حساباته خلال الفترة الأخيرة.

واختار فليك 23 لاعبا للمباراة، وهم:
كوبارسي، بالدي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، رافينيا، بينيا، بابلو توري، كاسادو، باو فيكتور، يامال، أولمو، فرينكي دي يونج، كوندي، إيريك جارسيا، تشيزني، كوشين، فورت، وجيرارد مارتن.

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" بملعب "مونتجويك".

 وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ورايو فاليكانو حسمت بفوز البارسا بهدفين لهدف.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو 


وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو 

وتذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، أما رايو فاليكانو لديه 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وشهدت هذه الجولة تعادلًا إيجابيًا بين ريال مدريد وإسبانيول بهدف لمثله، مساء السبت، كما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو بهدف لمثله.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ51 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 50 نقطة، وحال فوز برشلونة سيتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط، ويتصدر بفارق الأهداف.

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موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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