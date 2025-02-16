الدوري الإسباني، ريال مايوركا يفوز 3-1 على لاس بالماس

الدوري الإسباني، فاز ريال مايوركا على نظيره لاس بالماس بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سون مويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

سجل هدف التقدم لصالح ريال مايوركا اللاعب موريكي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم سجل اللاعب نفسه هدف فريقه الثاني في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب داني رودريجيز الهدف الثالث لمايوركا في الدقيقة 35

وسجل اللاعب ستيفان بايتيتش هدف لاس بالماس في الدقيقة 62 .

تشكيل مايوركا أمام لاس بالماس

دخل فريق ريال مايوركا مباراته أمام لاس بالماس بتشكيل مكون من:

دومينيك جريف - بابلو مافيو - مارتن فالجنت - أنطونيو رايلو - جيه موجيكا - روبرت نافارو - عمر ماسكارل - سيرجي داردير - داني رود ريجيز - تاكوما أسانو - موريكي

فريق لاس بالماس، فيتو

تشكيل لاس بالماس أمام ريال مايوركا

أما فريق لاس بالماس فدخل مباراته أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

ياسبر سيليسين - فيتي روزادا - أليكس سواريز - سكوت ماكينا - ميكا مارمول - خافيير مونوز - ليوديس - ستيفان بابنيتش - مانو فوستر - ألبيرتو موييرو - أوليفر ماكبورني

تاريخ مواجهات الفريقين

إلتقى الفريقان من قبل 10 مرات، فاز ريال مايوركا في ثلاث مواجهات وفاز لاس بالماس في ثلاث مباريات، بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات.

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