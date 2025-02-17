رئيس المركزي للإحصاء: إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال 3 أشهر

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المخطط إعلان نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2023/ 2024 خلال 3 أشهر.

بحث الدخل والأنفاق

ويوفر بحث الدخل والأنفاق كما كبيرا من المعلومات التى تعد مدخلا هاما لقياس مستوى معيشة الأسر والأفراد وتوفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التى تعد مؤشرا هاما لقياس التضخم وتوفير البيانات اللازمة لتركيب الحسابات القومية.

تجديد الثقة في خيرت بركات رئيسا للجهاز حتى فبراير 2026

جاء ذلك خلال خلال لقائه بالعاملين بالجهاز في إطار احتفائهم اليوم الإثنين، بتجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية واستمرار خيرت بركات رئيسا للجهاز حتى فبراير 2026.

بحث الدخل والأنفاق

ويرتبط بحث الدخل والانفاق بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية، حيث يوفر كم كبير من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وتوفير قواعد معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية.

وقال بركات إن ذلك البحث من البحوث الهامة والتي نتطلع أن تشهد تحسن عن نتائج البحث السابق 2021/ 2022، والتي تم إعلانها على موقع الجهاز.

واشار الى أن البحث الجديد لا يتعلق ببحث الفقر المادي، بل بالفقر متعدد الابعاد حيث يتضمن ابعاد كثيرة مثل الصحة والتعليم وغيرها من الابعاد والتي تعطي مؤشرات قوية عن حالة الأسرة في مصر.

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