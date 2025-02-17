الإثنين 17 فبراير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: رفع مذكرة لإصدار قرار جمهوري ببدء التعداد العام للسكان والمنشآت 2027

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

 أكد  اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيتم رفع مذكرة عرض على رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهوري لبدء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027.

وأوضح أنه سيتم أيضا استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة المعنية بالتعداد برئاسته والتي تضم 17 وزارة وجهة لتحديد المهام.

 وأشار  بركات إلى أن الجهاز انتهى من وضع منهجية وأسلوب العمل وكافة المطلوب، مشيرا إلى أن الجهاز بدأ منذ عام في التحضير والتجهيز لهذا التعداد وإقامة ورش عمل خارجية للاطلاع على خبرات الدول الأخرى.

 

تجديد الثقة في خيرت بركات رئيسا للجهاز حتى فبراير 2026

 جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بالجهاز في إطار احتفائهم  اليوم الإثنين، بتجديد الثقة من قبل رئيس الجمهورية واستمرار خيرت بركات رئيسا للجهاز حتى فبراير 2026.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  أصدر قرارًا جمهوريا بالتجديد للواء خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام  اعتبارا من 14/ 2/ 2025.

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اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات تعداد السكان

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