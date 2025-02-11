وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر البطيخ ويحث الطلاب على المواظبة والاجتهاد

قام ياسر عماره وكيـل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمدارس الركابية التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، رافقه خلالها بكر عيد مدير الإدارة وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمن الشهـابي محافظ دمياط.

عمارة يتابع مدارس ادارة كفر البطيخ

وشملت الجولة مدارس معاذ القصبى الإعدادية، وعوض شلبى الثانوية المشتركة، وعبد المجيد شلبى الابتدائية.

وخلال تفقده للفصول الدراسية، اطمأن "عمــاره" على انتظام سير العملية التعليمية وتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، وحث الطلاب على الحضور للمدرسة والاهتمام بالتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، مؤكدًا أن فترة الفصل الدراسي الثاني تمر سريعا ويجب على الجميع الحرص على المواظبة في الحضور.

وكيل الوزارة يؤكد علي نسبة الحضور 85%

وأوضح "وكيل الوزارة" أن وزارة التربية والتعليم حددت حضور الطالب في المرحلة الثانوية نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم، أما في المرحلة الابتدائية يشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام والتقييمات.

كما أكـــد "وكيـل الوزارة "على تفعيل الأنشطة المدرسية لكونها من ضمن العوامل المؤثرة في العملية التعليمية، وحث الطلاب على المشاركة الفعالة فيها.

وفي ختام جولته، أعرب "عمـــاره" عن ارتياحه لمستوى الانضباط والالتزام الذي لمسه في المدارس التي زارها، مؤكدًا حرص مديرية التربية والتعليم على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

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