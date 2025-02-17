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رياضة

نوران جوهر تعلن مشاركتها في بطولة تكساس للإسكواش بعد التعافي من الإصابة

نوران جوهر
نوران جوهر

الإسكواش، أعلنت نوران جوهر نجمة منتخب مصر للاسكواش، مشاركتها في منافسات بطولة تكساس المقبلة، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 18 وحتى 23 فبراير الجاري.

وكانت نوران جوهر قد انسحبت من منافسات بطولة سينسيناتي الأخيرة، بسبب تعرضها للإصابة، لتغيب اللاعبة عن منافسات البطولة.

واستغلت نجمة منتخب مصر للاسكواش الفترة الماضية في التعافي من الإصابة، والإعداد القوي من أجل العودة للمنافسة على البطولات التي تنتظرها الفترة المقبلة.

وحافظت نجمة نادي بالم هيلز على صدارة التصنيف العالمي للمحترفات للأسبوع العاشر تواليًا، وفقًا لما أعلنته رابطة محترفي الاسكواش PSA  الإثنين الماضي.

وكان آخر لقب حققته نوران جوهر جت هو  بطولة «هونج كونج» المفتوحة للاسكواش، بفوزها على مواطنتها نور الشربيني، في المباراة التي جمعتهما بنهائي البطولة بنتيجة (3-1).

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