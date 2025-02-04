اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس اتحاد الإسكواش، وكريم درويش، رئيس اللجنة الفنية ومدير البرنامج الأولمبي بالاتحاد، وذلك لمناقشة ترتيبات مشاركة المنتخب في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وايضا استعداد الاتحاد لإعداد خطة البرنامج الأولمبي ٢٠٢٨.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني، حيث أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين لضمان أفضل مستوى من الأداء في البطولة.

كما تم التطرق إلى برامج الدعم الفني، والتي تشمل تطوير أساليب التدريب، وتحليل الأداء الحركي للاعبين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب النفسي لضمان الاستعداد الذهني الكامل قبل البطولة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات الإسكواش لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم برامج الرعاية، مما يساهم في توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية، خاصة في الألعاب التي تحقق لمصر مكانة عالمية متميزة مثل الإسكواش.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت المهندسة امنه الطرابلسي عن تقديرها لجهود الوزارة في دعم رياضة الإسكواشوابطال الاسكواش مؤكدة أن الاتحاد المصري يعمل بكل قوة لضمان إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة الحفاظ على الصدارة العالمية في هذه اللعبة.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب انتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

فيما تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين الأعمال الإنشائية بالنادي ظهر اليوم الثلاثاء.

ولقد تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير التي صدق عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأعمال إنشاء من صالة افراح، كافيتيريا، و2 مبنى هيكل معدني، وملعب بادل، بالإضافة إلى أعمال تركيب جرانيت وخط صرف صحي وتطوير المبنى الرئيسي،منطقة الأطفال وسور الكورنيش،منطقة الملعب الخماسي، والمداخل الرئيسية وكل مايلزم من اعمال تطوير بالنادي.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعلن قرب أنتهاء أعمال تطوير نادي الصحفيين بعد توقفه لسنوات

أثنى الصبروط أثناء اللقاء على ما تم إنجازه من أعمال في نادي الصحفيين، كما أكد على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية يضع نصب عينيه تطوير المنشأت الشبابية والرياضية حيث شهدت السنوات القليلة الماضية اهتمام غير مسبوق، مؤكدا قرب الانتهاء من تطوير النادي وفتحه للأعضاء قريبًا على أرض الواقع.

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