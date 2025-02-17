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اقتصاد

وكيل التصديري للصناعات الغذائية: نستهدف زيادة الصادرات إلى 7 مليارات دولار في 2025

د. اشرف السيد وكيل
د. اشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية

أكد الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهمية معرض جلفود 2025 في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المشاركة المصرية في المعرض في نسخته الثلاثين قوية، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة 140 شركة، على مساحة قدرها 1500 متر مربع.

مصر تحقق رقم قياسي في صادرات الصناعات الغذائية

وأضاف أن مصر حققت رقم قياسي في  صادرات الصناعات الغذائية العام الماضي لتسجل 6.1 مليار دولار، مع وجود طموحات كبيرة الفترة القادم ونستهدف تحقيق أكثر من 7 مليار دولار ومضاعفة هذه الأرقام الأعوام القادمة للمساهمة في تحقيق طموحات الدولة المصرية للوصول لـ ١٠٠ مليار دولار صادرات.

 

 تطوير استراتيجية جديدة لتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية

وأوضح الدكتور أشرف السيد رؤية المستقبلية للمجلس التصديري للصناعات الغذاائية حيث يعمل المجلس على تطوير استراتيجية جديدة لتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية ستركز أيضا على القطاعات الفرعية المرتبطة بالصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجلس سيقوم بتحليل دقيق للقطاعات الفرعية داخل قطاع الصناعات الغذائية، لتحديد القطاعات التي تتمتع بأعلى قدرة على النمو والتوسع قائلًا سنركز على القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية، مثل التمور والزيتون والفراولة، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية.

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معرض جلفود 2025 التصديرى للصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية

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