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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح برومو مسلسل ظلم المصطبة (فيديو)

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ظلم المصطبة” بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار، البرومو التشويقي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025. 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة. 

 

مسلسل ظلم المصطبة 

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة. 

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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