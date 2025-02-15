مسلسلات رمضان 2025، القناة الناقلة لـ "ظلم المصطبة" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة الناقلة لمسلسل “ظلم المصطبة” بطولة النجمة ريهام عبد الغفور والنجم إياد نصار، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

القناة الناقلة لمسلسل ظلم المصطبة

ويعرض مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025 عبر قناة الحياة، والتي طرحت البرومو التشويقي للمسلسل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.