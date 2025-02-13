محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب الأطباء

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب عدد كبير من أطباء الوحدة.

وأكد أن مصالح المواطنين خاصة المرضى فوق كل اعتبار ولا يجوز التهاون أو التقصير فيها تحت أي مبرر.

تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

كما كلف رئيس مركز ومدينة بلقاس والإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع هيئة التنمية والمشروعات الزراعية لسرعة البدء في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

ووجه بتطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بـ قلابشو وتحسين الصورة الجمالية لها بما يليق بالمواطنين.

استصدار قرار التخصيص لمكتب بريد قلابشو خلال 10 أيام

كما وجه لرئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار قرار التخصيص لمكتب بريد قلابشو خلال 10 أيام، لتوفير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين بالقرية والمناطق المجاورة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بقلابشو.

محافظ الدقهلية يوجه برفع أي تجمعات قمامة ومخلفات أولا بأول

وشدد محافظ الدقهلية على رفع مستوى النظافة بالقرية، واستمرار عمل معدات النظافة بانتظام ورفع أي تجمعات قمامة ومخلفات أولا بأول، حفاظا على المظهر العام للقرية ونظافتها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة بلقاس، الذي تفقد خلالها قرية قلابشو للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

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