الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب الأطباء

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب عدد كبير من أطباء الوحدة. 

وأكد أن مصالح المواطنين خاصة المرضى فوق كل اعتبار ولا يجوز التهاون أو التقصير فيها تحت أي مبرر.

تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

كما كلف رئيس مركز ومدينة بلقاس والإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع هيئة التنمية والمشروعات الزراعية لسرعة البدء في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. 

ووجه بتطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بـ قلابشو وتحسين الصورة الجمالية لها بما يليق بالمواطنين.

استصدار قرار التخصيص لمكتب بريد قلابشو خلال 10 أيام

كما وجه لرئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار قرار التخصيص لمكتب بريد قلابشو خلال 10 أيام، لتوفير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين بالقرية والمناطق المجاورة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بقلابشو.

 محافظ الدقهلية يوجه برفع أي تجمعات قمامة ومخلفات أولا بأول

وشدد محافظ الدقهلية على رفع مستوى النظافة بالقرية، واستمرار عمل معدات النظافة بانتظام ورفع أي تجمعات قمامة ومخلفات أولا بأول، حفاظا على المظهر العام للقرية ونظافتها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة بلقاس، الذي تفقد خلالها قرية قلابشو للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق صحة وسلامة المواطنين قرارات محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مصالح المواطن

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الـ 13

توقف حركة السكك الحديدية على خط السويس بعد خروج قطار عن القضبان

محافظ الغربية يشارك في احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيد البدوى بطنطا

الإسكان: إنشاء منصة موحدة لإدارة المنظومة العقارية وتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية
ads

الأكثر قراءة

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

حرب الرسوم الجمركية، ترامب يطلق تهديدا جديدا لدول بريكس

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

منوعات

المزيد

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 13 فبراير 2025

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان (فيديو)

لا يفوتك ثوابه، دعاء ليلة النصف من شعبان

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

المزيد
الجريدة الرسمية