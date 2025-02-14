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رياضة

رسميا، بايرن ميونخ يجدد عقد موسيالا حتى عام 2030

موسيالا
موسيالا

 أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي عن تمديد عقد نجمه الصاعد جمال موسيالا حتى صيف 2030، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين. 


وتم تمديد العقد لـ5 سنوات إضافية لينتهي في يونيو 2030، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي في 2026.  


وتضمن العقد بندًا جزائيًا تصاعديًا يسمح للاعب بالرحيل مقابل 175 مليون يورو في صيف 2028 ثم ينخفض المبلغ إلى 100 مليون يورو في 2029.

 يُعتبر هذا الشرط نقلة نوعية في سياسة النادي، حيث لم يُدرج مثل هذا البند إلا مع عدد قليل من اللاعبين مثل هاري كين.  


 فيما أصبح موسيالا أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، حيث سيحصل على 24 مليون يورو سنويًا، وهو نفس راتب هاري كين.  


وانضم موسيالا لأكاديمية بايرن في 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وشارك في 193 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 58 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة وحصد 4 ألقاب دوري ألماني ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية.  

  

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