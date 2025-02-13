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محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بزفتى (صور)

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بزفتى

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض “أهلًا رمضان” بمدينة زفتى، والمقام بشارع الجيش، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بسبرباي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، أكد محافظ الغربية أن المعرض يأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن الغربية تشهد انتشارًا واسعًا لمعارض “أهلًا رمضان” في المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبرى السلاسل التجارية، لضمان بيع المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح محافظ الغربية أن المعرض يضم جميع السلع الأساسية من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز ومكرونة وبقوليات، بالإضافة إلى ياميش رمضان، بخصومات كبيرة، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع يوميًا توافر الكميات الكافية من السلع لضمان عدم حدوث أي نقص، مع فرض رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار.

كما محافظ الغربية على أهمية استمرار الحملات التموينية لمتابعة الأسواق ومنع أي احتكار للسلع أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات والأسعار المخفضة، مؤكدين أن هذه المعارض ساعدتهم على شراء احتياجاتهم الرمضانية بأسعار مناسبة بعيدًا عن جشع التجار.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في التوسع بإقامة مزيد من معارض “أهلًا رمضان” في كافة المراكز والقرى، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للجميع.

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