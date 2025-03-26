في رحاب الحبيب.. خيار من خيار

كان رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، سليل أحسن الناس خلقا وعراقة. كان والده وأسلافه، ووالدته وأخواله من أشرف بيوتات مكة وأكرمها، وأسماها.. قال ابن هشام: "أوسط قومه نسبا، وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه".

لم تزل في ضمائر الكون تختا ر لك الأمهات والآباء

قال صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام مسلم: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم: إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل: بني كنانة، واصطفى من بني كنانة: قريشا، واصطفى من قريش: بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".



هو، صلوات ربي وتسليماته عليه، محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي.. ويصل نسبه الشريف إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام.



قصي:

كان قصي عظيم الشرف، كثير المال، وكانت خزاعة في عهده، وبنو بكر يتولون البيت الحرام، وأمر مكة.. ورأى قصي أن قريشا إنما هي الوارث الشرعي لإسماعيل، فهي قرعته (سلالته)، وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش، وبني كنانة، ودعاهم إلى إخراج خزاعة، وبني بكر من مكة، وقال: نحن أولى بهذا منهم.



وأخذ قصي في تدبير الأمر وإحكامه، ولم تكن المسألة سهلة ميسرة، وكان لا مفر من الحرب فيها، واقتتل الطرفان قتالا شديدا، وكانت الغلبة في النهاية لقصي.



ومما يروى عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: "كان قصي بن كلاب أول ولد كعب بن لؤي، أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكان شريف أهل مكة، لا ينازع فيها فابتنى دار الندوة، وجعل بابها إلى البيت، ففيها يكون أمر قريش كله، وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها إلا فيها، ثم ينطلق بها إلى أهلها..

ولا يعقدون لواء حرب إلا لهم، ولا في قوم غيرهم إلا في دار الندوة، يعقده لهم قصي، ولا يعذر (يختن) لهم غلام إلا في دار الندوة، ولا تخرج عير (قافلة) من قريش فيرحلون إلا منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا له، وتيمنا برأيه، ومعرفة بفضله، ويتبعون أمره كالدين المتبع، لا يعمل بغيره في حياته، وبعد موته، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة، وحكم مكة كله، وكان يعشر (يأخذ منهم العشر) من أهل مكة سوى أهلها.



وإنما سميت دار الندوة لأن قريشا كانوا ينتدون فيها، أي يجتمعون للخير والشر.. والندى: مجمع القوم.. وقبل موته أُعطى قصي مناصب الشرف كلها.. دار الندوة والحجابة والسقاية واللواء والرفادة، لأكبر أبنائه سنًّا، وهو "عبد الدار".. وكان من أبنائه "عبد مناف".



عبد مناف:

مما يذكر لعبد مناف، أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، اقتصر عليه حين أنزل الله تعالى عليه: "وأنذر عشيرتك الأقربين". (الشعراء: 214).. فحين نزلت هذه الآية الكريمة، واجتمع إليه بنو عبد مناف؛ تلبية لندائه، قال لهم: "إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم الأقربون من قريش، وإني لا أملك لكم من الله حظا، ولا من الآخرة نصيبا، إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله، فأشهد بها لكم عند ربكم، وتدين لكم بها العرب، وتذل لكم بها العجم".



هاشم:

وولد عبد مناف بن قصي ستة أبناء، وست نسوة، كان من بينهم هاشم بن عبد مناف، واسمه عمرو، وهو الذي عقد الحلف لقريش من هرقل؛ لكي تروح وتجيء من وإلى الشام آمنة مطمئنة.. وهاشم هو صاحب إيلاف قريش، وهو دأبها وعادتها. وأول من سن رحلتي قريش، إحداهما في الشتاء إلى اليمن، وإلى الحبشة؛ إلى النجاشي، ورحلة الصيف إلى الشام وغزة، وربما أنقرة، حيث القيصر.



عبد المطلب:

وأنجب هاشم بن عبد مناف أربعة، منهم شيبة الحمد، وهو عبد المطلب. وتلى الرفادة والسقاية، فلم يزل ذلك بيده، يطعم الحاج، ويسقيه في حياض من أدم (أحواض)، إلى أن حفر زمزم، فأصبح يسقي الحاج من زمزم، ويحمل الماء منها إلى عرفة، ففيسقيهم به. وكانت زمزم سقيا من الله.. حفرها بعد رؤيا منامية مباركة.



عبد الله:

أما عبد الله، والد سيدنا محمد، رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صورة طبق الأصل من جده، وكان مبدأه الذي التزم به طيلة حياته: "أما الحرام فالممات دونه"، وله في ذلك قصة مشهورة.

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