مصرع شاب تحت عجلات قطار في الغربية

لقي شاب مصرعه، اليوم، بعدما صدمه قطار أثناء مروره أمام فتحة موقف قرية بلقينا بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا بمصرع شاب أسفل عجلات القطار.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالغربية

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام.

ووفقًا لشهود عيان، كان الشاب يعبر السكة الحديد عند الفتحة غير الرسمية، حين فوجئ بقدوم القطار، مما أدى إلى اصطدامه به ووفاته على الفور.

فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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