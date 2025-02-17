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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الدوري المصري، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات على رأسها بيراميدز ضد مودرن سبورت.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

- سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: 4:00 مساءً - قناة Ontime sports 2
- مودرن سبورت ضد بيراميدز: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 1
- الاتحاد السكندري ضد الجونة: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 2

 

مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت (انتهت).

سموحة 1-4 البنك الأهلي (انتهت).

حرس الحدود 2-0 فاركو  (انتهت).

الإسماعيلي  0-4 الأهلي (انتهت).

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً.

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً.

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً.

 

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً.

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً.

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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