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رياضة

ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

ترتيب الدوري المصري، تصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة الـ 14 بعدما حقق الأهلي فوزا كبيرا علي الاسماعيلي 4-0 وتعادل الزمالك مع بتروجت 1-1.

 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

1- الأهلي 32 نقطة
2- بيراميدز 30 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- حرس الحدود 21 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
8- بتروجيت 18 نقطة
9- فاركو 18 نقطة
10- طلائع الجيش 17 نقطة
11- سموحة 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري

مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت (انتهت)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (انتهت)

الإسماعيلي  0-4 الأهلي (انتهت)

حرس الحدود 2-0 فاركو  (انتهت)

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

 

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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