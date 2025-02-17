الأرصاد: طقس دافئ على كفر الشيخ والعظمى تسجل 20 درجة

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، طقسا مستقرا يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، بينما يصبح باردًا مع حلول الليل، وذلك وفقا لأخر توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة مئوية في معظم أنحاء المحافظة.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ المدينة: 20 العظمى – 12 الصغرى

دسوق: 20 العظمى – 12 الصغرى

بلطيم: 19 العظمى – 13 الصغرى



وتشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار الجوي، حيث يسود طقس مشمس معظم فترات اليوم مع ظهور سحب متفرقة على بعض المناطق، كما تشكلت الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مما أدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذلك ينصح السائقون بالحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة لضمان السلامة.

وأما بالنسبة للرياح ستكون معتدلة بشكل عام، لكنها قد تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

أما البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون هادئًا إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، مما يجعل الأنشطة البحرية آمنة نسبيا، مع أهمية متابعة أي تحديثات من الجهات المختصة.

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