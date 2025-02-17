يستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" بملعب "مونتجويك".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: تشيزني.



خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينيا.



خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ورايو فاليكانو حسمت بفوز البارسا بهدفين لهدف.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو



تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو



تذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، أما رايو فاليكانو لديه 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وشهدت هذه الجولة تعادلًا إيجابيًا بين ريال مدريد وإسبانيول بهدف لمثله، مساء السبت، كما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو بهدف لمثله.



يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ51 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 50 نقطة، وحال فوز برشلونة سيتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط، ويتصدر بفارق الأهداف.

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