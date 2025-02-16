الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

وزير الداخلية يؤكد لنظرائه العرب تضافر الجهود لمحاصرة الإرهاب والجرائم المُنظمة (صور)

وزير الداخلية
وزير الداخلية

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عددًا من اللقاءات الثُنائية مع  وزراء داخلية دول “السعودية -  الإمارات - قطر - البحرين - تونس - العراق - فلسطين - اليمن -  الصومال”، فضلًا عن  وزيرة الشئون الداخلية البرتغالية، و"رئيس مُنظمة الإنتربول - نائب مدير منظمة اليوروبول"؛على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.

 

تضمنت اللقاءات مُناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى، مُشيرًا إلى أن المُعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتصدى الحاسم لمُرتكبيها، للحيلولة دون العبث بمُقدرات الدول وزعزعة استقرارها.
  

وزير الداخلية يعقد لقاءات مع نظرائه العرب ويؤكد علي تضافر الجهود لمحاصرة الإرهاب والجرائم المُنظمة


كما أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نُظرائه من وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية المُساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية. 
  

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كما تم الإتفاق فيما بين  الوزراء على استكمال المُشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المُتعلقة بالتعامل مع المُستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.

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