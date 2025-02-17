غضب في الصين بسبب سفينة حربية كندية

ندد الجيش الصيني، اليوم الإثنين، بإبحار سفينة حربية كندية في مضيق تايوان، قائلًا: إن قواته الجوية والبحرية راقبت السفينة وحذرتها، وذلك بعد أيام قليلة من قيام سفن البحرية الأمريكية بإبحار مماثل.

وتمر عبر المضيق سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وأحيانًا سفن من دول حليفة، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مرة واحدة تقريبًا كل شهر.

وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، إن الممر المائي الاستراتيجي ملك لها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي قولها في بيان، إن تصرفات كندا "أثارت المشاكل عمدًا"، وقوضت السلام والاستقرار في المضيق.

وأضافت أن "قوات مسرح العمليات تحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات، وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".

وبدوره، امتنع الجيش الكندي عن التعليق على الأمر على الفور.

ويوم أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت باتجاه الشمال، مضيفة أن القوات التايوانية كانت تراقبها أيضًا.

ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بالإبحار، وقالت أمس الأحد: "اتخذت كندا مرة أخرى إجراءات ملموسة للدفاع عن حرية وسلام وانفتاح مضيق تايوان، وأظهرت موقفها الثابت بأن مضيق تايوان هو مياه دولية".

وترفض الحكومة التايوانية مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله، وفق قولها.

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