قوات الاحتلال تحتجز طاقمًا من الهلال الأحمر السوري بريف القنيطرة

احتجزت قوات الاحتلال سيارة تابعة لـلهلال الأحمر السوري مع طاقمها في قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء توجهها لإسعاف أحد المرضى.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر من الهلال الأحمر قوله إن سيارة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية اعترضت مسعفي الهلال الأحمر أثناء ذهابهم في مهمة لإسعاف أحد المرضى الساعة العاشرة مساء الأحد، وذلك قرب دوار العلم في الحميدية.

وأضاف المصدر أنه تم تطويق السيارة بنحو 12 عنصرًا مسلحًا، وتم إنزال طاقم الإسعاف بالقوة، ومنعه من استخدام أجهزة الاتصال تحت تهديد السلاح، قبل أن يتم نقله إلى مكان مجهول.

ووفق وسائل الإعلام السورية، فقد تم وضع الطاقم الإسعافي داخل السيارة الإسرائيلية، في حين قام عناصر آخرون بقيادة سيارة الإسعاف رغم وجود سيدة بداخلها بحالة تتطلب التدخل، وتم نقل الجميع إلى بيت عربي يحتوي قبوًا أسفله لم يتمكنوا من تحديد موقعه.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية قامت بإيصال المريضة، فيما تم نقل طاقم السيارة إلى نقطة عسكرية.

وقال الإعلام السوري إنه تم بعد ذلك وضع الطاقم في سيارة الإسعاف من الخلف، والسير به لمدة زمنية معينة تخللها وقوف متكرر ومتعمد، قبل إطلاق سراحه في الطريق.

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