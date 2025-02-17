الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية اليوم، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

 

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه الأماكن

ارتفاع خادع.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى في هذا الموعد.. عودة لسقوط الأمطار.. ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


 

 

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