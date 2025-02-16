خطة نتنياهو لعرقلة صفقة تبادل الأسرى.. يمنع دخول المنازل المتنقلة والآلات الهندسية إلى قطاع غزة.. وأهالي المحتجزين يتهمون رئيس وزراء الاحتلال بتحقيق مصالح شخصية

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تبرز اتهامات موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة عرقلة تنفيذ الصفقة وتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

نتنياهو يحاول نسف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويأتي ذلك مع الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل ولقاءه مع نتنياهو للدفع بخطة التهجير التي اقترحها ترامب.

وبدأ نتنياهو في مخالفة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومنع دخول المنازل المتنقلة والألات الهندسية إلى قطاع غزة.

واتهمت حركة حماس نتنياهو بمحاولة نسف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين.

اتهامات عائلات الأسرى لنتنياهو

ونظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وخلال المؤتمر، أعربت العائلات عن قلقها من محاولات نتنياهو تعطيل المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أن أي تأخير قد يكون ناتجًا عن مصالحه السياسية والشخصية. أحد أقارب الأسرى صرّح قائلًا: "لن نسمح لنتنياهو بعرقلة إتمام المرحلة الثانية من الصفقة بسبب حساباته السياسية والشخصية، يجب ألا تكون حياة الأسرى رهينة لمصالح الحكومة".

كما دعت العائلات إلى إرسال وفد تفاوضي بصلاحيات كاملة لإتمام المرحلة الثانية دون مماطلة أو تأخير.

تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو يسعى لتمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بعد مرور 42 يومًا من وقف إطلاق النار. خلال محادثاته في واشنطن، أشار نتنياهو إلى رغبته في هذا التمديد، مما أثار تساؤلات حول نواياه الحقيقية بشأن تنفيذ باقي مراحل الاتفاق.

ردود فعل دولية ومحلية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية احتجاجات من قبل مؤيدي صفقة التبادل. حيث حاول محتجون اقتحام مكتب رئيس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع الكابينت، تعبيرًا عن رفضهم لأي تعطيل في تنفيذ الصفقة.

على الصعيد الدولي، يسعى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لتأمين إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين الأحياء خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق وتفادي أي تعطيل محتمل.

تواجه صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تحديات عدة، أبرزها الاتهامات الموجهة لنتنياهو بمحاولة عرقلة تنفيذها وتمديد المرحلة الأولى. في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل الصفقة مرهونًا بمدى تجاوب الأطراف المعنية والضغوط المحلية والدولية لضمان تنفيذها بشكل كامل ودون تأخير.

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