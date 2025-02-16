الأحد 16 فبراير 2025
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حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

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