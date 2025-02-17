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رياضة

منتخب الناشئين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المغرب بالدورة الدولية

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، ينهي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره المغربي، في أولى جولات الدورة الدولية الودية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مرانه الأخير تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في الرابعة عصرا، بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة جميع اللاعبين ال22 المتواجدين ضمن قائمة الفريق بالبطولة 

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة منتخب الناشئين المصري أمام نظيره منتخب المغرب، غدا الثلاثاء في العاصمة الرباط

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساءا بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، أمس الأحد، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب الناشئين مواليد 2008 في البطولة الودية بالمغرب، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا

ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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