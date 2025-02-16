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رياضة

السفير المصري بالمغرب يطمئن علي بعثة منتخب الناشئين

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، حرص وفد من السفارة المصرية بالمغرب على استقبال بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فور وصولها مطار الدار البيضاء، للمشاركة في البطولة الودية التي تحتضنها البلد ذاتها.

السفير المصري يستقبل بعثة منتخب الناشئين

وحرص أحمد نهاد عبداللطيف سفير مصر بالمغرب على إرسال وفد من السفارة يرأسه علي الركابي رئيس قسم القنصلية، من أجل استقبال بعثة منتخبنا الوطني.

كما أجرى السفير اتصالًا هاتفيا بـ مصطفى أبوزهره رئيس بعثة منتخب مصر، للتأكيد على دعم السفارة للمنتخب في البطولة الودية التي يخوضها المنتخب في الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، فيتو
مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، فيتو

بعثة منتخب الناشئين تصل المغرب

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة إلى المغرب، عصر اليوم الأحد، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة ودية بالأراضي المغربية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري، يخوض خلالها ثلاث مواجهات أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مطار الدار البيضاء سفير مصر بالمغرب مصطفى أبوزهره كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

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