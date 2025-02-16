30 ألف مشجع يحضرون القمة 129 بين الأهلي والزمالك

الدوري المصري، كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، والتي تقام ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تخصيص 15 ألف تذكرة لجماهير النادي الأهلي ومثلها لجماهير الزمالك.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية

اكتسح النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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