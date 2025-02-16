الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

محمد رمضان يكشف عن سبب فشل ضم موسى التعمري وموقف أكرم توفيق

رمضان
رمضان

تحدث تصريحات محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن الصفقات الجديدة للفريق وفشل صفقة موسى التعمري لاعب الاردن.

محمد رمضان يتحدث عن صفقات الأهلي 

وكشف رمضان في تصريحات تلفزيونية عن محاولات النادي لضم صفقات جديدة في أخر أيام القيد، لكنها فشلت في اللحظات الأخيرة. من بين هذه الصفقات، كان النادي يستهدف ضم كوتيسا أو موسى التعمري.


واوضح موسى التعمري أبدى  موافقة على اللعب للنادي الأهلي، لكن الصفقة تعطلت بسبب تغيير قراره.

و وصف رمضان جراديشار بالمهاجم المميز الذي يحتاج فقط للتأقلم للظهور بشكل أفضل حيث يعتقد  أن جراديشار سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق، خاصة مع خبراته في ضربات الرأس.
 

و أكد رمضان على أن النادي الأهلي يستهدف النزول بمتوسط أعمار اللاعبين داخل الفريق، مع الحفاظ على مصلحة النادي فوق الجميع.

 

وعن المفاوضات مع أشرف بن شرقي قال: كان لديه الرغبة في اللعب للنادي الأهلي وهو ما سهل مهمة ضمه.
 

وتابع ان حدث تغيير في موقف أكرم توفيق بشأن الرحيل عن النادي الأهلي.

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