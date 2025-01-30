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ثقافة وفنون

دراما “The Trauma Code” تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة حول العالم

دراما The Trauma
دراما The Trauma Code، فيتو

تفوقت الدراما الكورية “The Trauma Code: Heroes On Call” على المسلسل الأكثر شهرة حول العالم “Squid Game” بموسمه الـ 3، لتصبح بذلك ثاني أكثر مسلسل مشاهدة على شبكة NETFLIX حول العالم، وذلك بعد أكثر من شهر من تصدر لعبة الحبار القائمة.

وأكد كاتب “The Trauma Code” على  أن العمل  سيمتد إلى الموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لقاه الجزء، مضيفًا: “إذا نجح المسلسل، فسيكون هناك موسم ثاني، فالموسم الأول لم يختتم قصته بعد، وإذا كان المشاهدون فضوليين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، فيمكنهم قراءة قصصي المصورة على الويب أو روايتي على الويب”

وقال: “تم صنع العرض مع وضع الموسمين الثاني والثالث في الاعتبار بالفعل”

مسلسل The Trauma Code

يعد "كود الصدمات: أبطال وقت الحاجة" من المسلسلات الطبية، حيث يتبع قصة الدكتور Baek Kang Hyuk (جو جيهون) جراح صدمات متمرس يعود إلى Seouk بعد خدمته في مناطق حربية، وعند وصوله إلى مستشفى جامعة Hankuk الوطنية، يكتشف نقصًا حادًا في نظام الاستجابة لحالات الصدمات، فيتخذ إجراءات جذرية لإصلاحها، وتتضمن هذه الإجراءات أساليب غير تقليدية، مما يؤدي إلى صدامات مع زملائه والإدارة. 

يستند المسلسل إلى الويب تون "مركز الصدمات: الساعة الذهبية" ويعرض التحديات التي يواجهها الطاقم الطبي بين القيود المالية ورعاية المرضى، والدراما من بطولة الممثل Ju Jihoon وChoo Young Woo والممثلة Ha Young

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