أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية.. الزمالك يسقط أمام بتروجت.. محمد صلاح يواصل التوهج في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اكتسح النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق مروان عطية، من ركلة جزاء أمين عمر حكم المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي على جراديشار، ليتصدى لها مروان ويسددها بنجاح.

وفي الدقيقة 26، احتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء ثانية لمصلحة الأهلي بسبب تدخل على قدم إمام عاشور، تصدى لها حسين الشحات إلا أنه سددها بغرابة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 40، أحرز حسن الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد تبادل للكرة مع جراديشار وإمام عاشور لينفرد ويسددها من فوق الحارس، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية اصطدمت بالمدافع وكادت تسكن الشباك، لينقذها حارس الإسماعيلي وترتد إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الدراويش.

وفي الدقيقة 83، أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثالث بعد اختراق من محمد عبد الله من الجبهة اليمنى ليمرر إلى إمام عاشور الذي حولها بتمريرة بينية إلى حسين الشحات المنفرد بالمرمى، ليودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 86، أكمل أحمد رضا الوافد الجديد من بتروجت رباعية الأهلي، مستغلا عرضية أرضية من الجبهة اليمنى من محمد عبد الله ليطلق رضا تصويبة قوية سكنت شباك حارس الدراويش، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي برباعية نظيفة.

تعادل نادي الزمالك، مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة، التي أقيمت علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

وسجل مصطفي الجمل هدف فريق بتروجيت في الدقيقة الرابعه من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، ثم تعادل ناصر منسي هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة.

فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

في الدقيقة 15، أحرز لويس دياز هدف ليفربول، بعد اختراق من الجبهة اليمنى لتمرر عرضية إلى محمد صلاح الذي حاول السيطرة على الكرة لتصطدم بمدافع وولفرهامبتون وتصل إلى دياز الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 37، أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح لويس دياز، بعد تدخل ضد اللاعب الكولومبي من حارس وولفرهامبتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز محمد صلاح هدفه الثاني والثالث لليفربول، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 66، أحرز ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، هدف فريقه الأول بعد توغل من الجبهة اليمنى ليراوغ ويطلق تسديدة في الزاوية البعيدة سكنت الشباك.

بعدها شعر لاعبو ليفربول بالخطر، وسيطروا على الكرة لتمر الدائق المتبقية ويقتنص لاعبو الريدز فوزا غاليا على وولفرهامبتون 2 / 1.

شهدت مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز، أزمة عقب نهايتها وتحديدا لحظة إعلان رجل المباراة.

توجه بنتايج لحصوله على جائزة رجل المباراة لكنه تفاجأ بحصول مصطفى الجمل على الجائزة والتقاطه صورا بها.

الغريب في الأمر أن بنتايج استفسر عن سبب ما حدث إلا أن مراقب المباراة لم يجد ردا على اللاعب، ليخرج المغربي مسرعا من ملعب السلام.

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 من منافسه ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من بطولة «الكاس الدولية» الودية، المقامة في قطر.

كان فريق الأهلي مواليد 2009 خسر في مباراته الأولى أمام كاشيوا ريسول الياباني.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كاشيوا ريسول وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تضم المجموعة الأولى أكاديمية أسباير القطرية، وأكاديمية محمد الخامس المغربية، ورينجرز الأسكتلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

انتهت مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/1 لتوتنهام، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جيمس ماديسون هدف توتنهام في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

حقق فريق نيس الفوز على مضيفه لوهافر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جول ديشاسا، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف نيس، جايتان لابورد وإتيان كينكوي بالخطأ في مرماه وسفيان ديوب في الدقائق 16 و18 و90، بينما سجل ياسين كشطة هدف لوهافر في الدقيقة 28.

بينما تعرض ملفن بارد لاعب نيس للطرد في آخر دقائق اللقاء.

شارك أحمد حسن كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر في مواجهة نيس، وخرج في الدقيقة 70.

بينما تواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس ولم يشارك في المباراة.

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي علي توجيه رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء عقب فوز الفريق علي الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري.

ويسعد الأهلي لمواجهة نادي الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحث إمام عاشور نجم الأهلي جماهير القلعة الحمراء علي الحضور ومؤازة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك حيث تحدث قائلا:" ألف مبروك للنادي لأهلي وجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك للاعيبة وإن شاء الله مستنيينكم الماتش الجاي بإذن الله".

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